Житель Бийска во время прогулки по лесу нашел железный метеорит

БАРНАУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Железный метеорит во время прогулки по лесу обнаружил житель наукограда Бийска. Подлинность объекта подтверждена, метеорит будут обследовать, сообщил ТАСС в понедельник профессор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Гусев.

"Метеорит железный, он магнитный, вес его 530 граммов, плотность 5,3 грамма на кубический сантиметр, это самородное железо. Пока мы будем делать его анализы, сделаем пришлифовку, чтобы узнать его структуру и текстуру для более точного определения [состава]", - сказал Гусев.

По его словам, странный камень обнаружил супруг бийской художницы во время прогулки на природе - семья заметила, что камень магнитный и связалась с ученым, который подтвердил, что это метеорит и взял его для дальнейших исследований.