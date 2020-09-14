В Омской области продлили режим повышенной готовности до 30 сентября

ОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности по 30 сентября. Об этом сообщили в понедельник на сайте правительства региона.

"В Омской области продлен режим повышенной готовности по 30 сентября включительно. По предложению управления Роспотребнадзора оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отложил переход на третий этап снятия действующих ограничений еще на две недели", - говорится в сообщении.

В регионе продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий (не более 30 человек), запрет на работу саун и гостиниц, фуд-кортов в составе торговых комплексов. С 15 сентября разрешено проведение муниципальных и региональных отборочных соревнований, тренировок для федераций боулинга и роллер-спорта. "Разрешено также присутствие зрителей на трибунах во время матчей ФК "Иртыш" при условии заполняемости стадиона "Красная звезда" с соблюдением всех санитарных требований не более чем на 30%", - сообщает пресс-служба.

По данным омского Минздрава, в регионе за прошедшие сутки выявлено 32 инфицированных коронавирусом, общее число заразившихся составило 9 962. 8 176 человек выздоровели, 248 пациентов умерли.