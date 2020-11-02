Росздравнадзор проверит томскую медико-санитарную часть после инцидента с нехваткой мест

Ранее в понедельник в социальных сетях появилось видео, снятое якобы в МСЧ № 2 в Томске. Автор ролика утверждал, что в учреждении нет свободных мест в палатах, поэтому госпитализированных размещают на кушетках и стульях в коридорах.

ТОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росздравнадзора по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проведут проверку в медико-санитарной части (МСЧ) № 2 в Томске после сообщений в СМИ о размещении пациентов с коронавирусом в коридорах медучреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Томской области проведет проверку ОГБУЗ "Медико-санитарная часть № 2", где, по сообщениям СМИ, пациенты с коронавирусной инфекцией лежат в коридорах", - говорится в сообщении.

Как позднее сообщила пресс-служба областной администрации, в минувшие выходные отмечался рост числа обращений в МСЧ № 2, где пациентам определяли диагноз перед транспортировкой в другие медучреждения - до 95 за сутки. Коечный фонд в медицинском учреждении на тот момент составлял 80 мест. В настоящее время число мест увеличено до 150, также власти региона открыли еще два приемных покоя в Томске и пригороде, чтобы разгрузить МСЧ № 2.

Статистика в регионе

По последним данным регионального оперативного штаба, в Томской области зарегистрировано 12 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала октября число ежедневно выявляемых случаев выросло более чем в два раза - с 70 - 80 до 180 - 190 (196 - за 1 ноября). В середине октября для увеличения коечного фонда был перепрофилирован родильный дом № 4 в Томске, к концу месяца для размещения заразившихся коронавирусом осталось свободно менее 40% мест. Также за время пандемии 8 394 человека выздоровели, 125 пациентов умерли.