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Вандалы повредили мемориал героям Великой Отечественной войны в Омске

Полиция начала проверку

ТАСС, 3 ноября. Вандалы в ночь на вторник в Омске повредили надпись на памятнике, посвященном героям Великой Отечественной войны. Городская администрация готовит документы для обращения в полицию, сообщается на официальном портале мэрии.

"Сегодня же по данному факту вандализма будет подан необходимый пакет документов в полицию. Также устанавливается сумма причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, вандалы оторвали несколько букв от надписи "Слава героям" на памятнике в виде звезды на бульваре Победы.

Омская полиция начала проверку, недостающие буквы обнаружены на пьедестале монумента, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "В ходе проверки будет установлена причина, по которой буквы оказались откреплены от основной конструкции. Дежуривший в парке охранник пояснил, что ранее буквы неоднократно откреплялись без постороннего воздействия", - говорится в сообщении. 

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