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Прокуратура Алтая проверит данные о давлении советника главы региона на семью депутата

О якобы шантаже со стороны советника по внутренней политике главы региона Валерия Барабанова заявила депутат Госсобрания республики Мария Демина

ТАСС, 3 ноября. Прокуратура Республики Алтай начала проверку информации о давлении на семью депутата Госсобрания - Эл Курултай республики Марии Деминой со стороны советника главы региона по вопросам внутренней политики. Об этом сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

30 октября 2020 года Демина разместила на своей странице в Facebook сообщение о том, что советник по внутренней политике главы региона Валерий Барабанов якобы шантажировал ее мужа, угрожая проблемами на работе, если депутат не откажется от критической позиции в отношении главы региона. Демина опубликовала видеообращение к президенту РФ с рассказом об инциденте.

"По опубликованному в СМИ сообщению депутата Деминой об оказании на ее семью давления со стороны советника Главы Республики Алтай по вопросам внутренней политики организовано проведение уголовно-процессуальной проверки", - сообщает пресс-служба. Материалы направлены в СУ СК по региону. Результаты проверки прокуратурой республики поставлены на контроль.

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РоссияАлтай
Пандемия COVID-19
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