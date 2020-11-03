Прокуратура Алтая проверит данные о давлении советника главы региона на семью депутата

ТАСС, 3 ноября. Прокуратура Республики Алтай начала проверку информации о давлении на семью депутата Госсобрания - Эл Курултай республики Марии Деминой со стороны советника главы региона по вопросам внутренней политики. Об этом сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

30 октября 2020 года Демина разместила на своей странице в Facebook сообщение о том, что советник по внутренней политике главы региона Валерий Барабанов якобы шантажировал ее мужа, угрожая проблемами на работе, если депутат не откажется от критической позиции в отношении главы региона. Демина опубликовала видеообращение к президенту РФ с рассказом об инциденте.

"По опубликованному в СМИ сообщению депутата Деминой об оказании на ее семью давления со стороны советника Главы Республики Алтай по вопросам внутренней политики организовано проведение уголовно-процессуальной проверки", - сообщает пресс-служба. Материалы направлены в СУ СК по региону. Результаты проверки прокуратурой республики поставлены на контроль.