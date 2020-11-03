Каникулы в школах Тувы продлили до 8 ноября из-за коронавируса

ТАСС, 3 ноября. Школьные каникулы в Туве продлили до 8 ноября из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил Министерству образования и науки республики продлить школьные осенние каникулы до 8 ноября. Это связано с заболеванием коронавирусом более 300 учителей, всего в регионе более 18 тыс. учителей. Оперативный штаб республики принял соответствующее решение", - сообщили в пресс-службе.

Осенние каникулы в Туве начались 26 октября и должны были продлиться до 3 ноября. При этом глава Тувы потребовал после каникул обеспечить качественный образовательный процесс.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции не дает никаких поблажек для детей при окончании школы и поступлении в вузы. Нужно выстроить работу так, чтобы у детей не было провалов в учебе", - сказал он.

По данным на 2 ноября, в регионе зарегистрировано более 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели более 9,2 тыс. человек, умерли 120 человек.