Власти Приангарья назвали первую задачу нового оператора по ликвидации отходов БЦБК

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Первоочередной задачей Федерального экологического оператора (подразделение госкорпорации "Росатом"), который по распоряжению правительства РФ назначен новым подрядчиком по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, станет выбор технологии утилизации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

На официальном интернет-портале правовой информации 2 ноября было опубликовано распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым подряд на ликвидацию отходов БЦБК передан Федеральному экологическому оператору. Это предприятие стало четверым по счету оператором ликвидации. Ранее контракт был заключен с холдингом "Газэнергострой", причины смены подрядчика пока не сообщаются.

"Назначенному исполнителю работ прежде всего предстоит определиться с выбором технологии ликвидации отходов комбината. В картах-накопителях промышленного предприятия находится около 6 млн тонн токсичных отходов, большую часть из которых составляет шлам-лигнин. Кроме того, после закрытия БЦБК в ливневой канализации и законсервированных очистных сооружениях осталось более 160 тыс. куб. м жидкости, содержащей черный щелок", - говорится в сообщении.

Выполнить все работы по ликвидации отходов комбината подрядчик должен до 31 января 2024 года.

В Иркутской области Федеральный экологический оператор также занимается ликвидацией крупного очага химического загрязнения в городе Усолье-Сибирское.

Смена подрядчиков

Первым оператором ликвидации отходов БЦБК была дочерняя структура Внешэкономбанка - "ВЭБ Инжиниринг", однако разработанный ею проект был признан нереализуемым, так как в нем, в частности, не было учтено наличие черного щелока на промплощадке. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на 5,9 млрд рублей. Холдинг не представил технологию ликвидации отходов, в связи с чем в марте 2020 года власти передали подряд компании "Газэнергострой - экологические технологии". До 31 января 2022 года новый оператор должен был представить технологию утилизации отходов, до 31 января 2024 года - провести саму ликвидацию. Компания успела провести работы по предотвращению угрозы утечки черного щелока из очистных сооружений БЦБК в озеро Байкал. Более 6 тыс. куб. м щелокосодержащей жидкости было перекачано в отремонтированные за счет областного бюджета радиальные отстойники.

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.