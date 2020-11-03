Заполняемость стадионов в Новосибирской области сократили до 30%

С 1 сентября было принято решение о возобновлении в регионе проведения спортивных соревнований по командным игровым видам спорта. Присутствовать на них могли не более 50% зрителей от общей вместимости места их проведения.

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Заполняемость стадионов при проведении спортивных соревнований в Новосибирской области сокращена с 50% до 30% для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"При проведении профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта в Новосибирской области заполняемость стадионов будет сокращена с 50% до 30%. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, прошедшем в правительстве региона 3 ноября под председательством губернатора Андрея Травникова", - говорится в сообщении.

В регионе в конце октября был продлен режим повышенной готовности. До конца года продлено обязательное соблюдение масочного режима работниками всех предприятий. При нарушении масочного режима организации вправе отказать гражданам во входе и обслуживании. Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Кроме того, оперативным штабом области принято решение с 26 октября ввести запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов после 24:00 и до 8:00. Ограничение не распространяется на заведения общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

По данным оперативного штаба на утро 3 ноября, в области зарегистрировано 17,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100 человек. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн.