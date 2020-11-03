Жителя Алтая приговорили к 25 годам колонии за убийство бизнесменов в начале 2000-х годов

БАРНАУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Жителя Алтайского края признали виновным в убийстве двух предпринимателей, совершенном в начале 2000-х, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего гражданина, осужденного к длительному лишению свободы (24,5 года) за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Он признан виновным в преступлении, предусмотренного п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем)", - сообщает пресс-служба.

С 2009 года мужчина отбывает наказание за похищение, разбой и бандитизм. Во время расследования уголовного дела он вину не признал, но следствие собрало достаточные доказательства, подкрепленные судебными экспертизами и показаниями свидетелей. Суд приговорил мужчину к отбыванию срока в колонии строгого режима.

Установлено, что в конце 2001 года осужденный, чтобы завладеть деньгами жителя Барнаула, который занимался обменом валюты, придумал план нападения, застрелил мужчину и скрылся. В 2003 году осужденный совершил убийство еще одного бизнесмена в Новосибирской области.