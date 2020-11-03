Бюджет Приангарья за три года недополучит более 50 млрд рублей

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Бюджет Иркутской области, по прогнозу регионального министерства финансов, в 2020-2022 годах недополучит около 52 млрд рублей, или более 11% собственных доходов из-за пандемии коронавируса и снижения налоговой отдачи от предприятий нефтедобывающей отрасли. Об этом во вторник сообщила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года.

"Наряду с пандемией определяющим будет являться снижение налоговой отдачи от предприятий нефтедобывающей отрасли, что связано с ресурсной зависимостью консолидированного бюджета региона. За три года - с 2020 по 2022 - областной бюджет недополучит более 11% собственных доходов, а это ни много ни мало 52 млрд рублей", - сказала Бояринова.

Снижение налоговых поступлений от нефтедобывающей отрасли связано с падением цен на нефть, отменой ряда льгот и изменением системы перераспределения региональной части акцизов на нефтепродукты. Ожидается, что по объему налоговых и неналоговых доходов Иркутская область вернется на докризисный уровень не ранее конца 2022 - начала 2023 года, отметила министр.

Доходы бюджета Иркутской области на 2021 год предлагается утвердить в сумме 166,7 млрд рублей, что на 9,4 млрд (5,4%) меньше, чем доходы, с которыми изначально принимался бюджет 2020 года. Расходную часть предлагается установить в объеме 189,6 млрд рублей. Дефицит бюджета, по уточненным данным, составит почти 14 млрд рублей. Бюджет 2021 года сохранит социальную направленность, расходы на социальную сферу составят 66,5% от их общего объема.

Доходы областного бюджета на 2022 год предлагается утвердить в объеме 167,1 млрд рублей, 2023 года - 175,8 млрд, расходы - 175,5 млрд и 173 млрд рублей соответственно. Принять бюджет планируется в декабре.

Бюджет на 2020 год принимался с доходами в 176,1 млрд рублей и 185,1 млрд и 189,3 млрд, соответственно, на плановый период 2021 и 2022 годов. Расходы на 2020 год принимались в сумме 184,6 млрд рублей, на последующие два года - 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей. Планировалось, что в 2021 году дефицит будет минимальным - порядка 1,3 млрд рублей, а в 2022 году доходы превысят расходы на 1,4 млрд рублей.