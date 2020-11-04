В Кузбассе создадут трехмесячный запас лекарств

ТАСС, 4 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил создать в регионе трехмесячный запас медикаментов. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Цивилев также поручил создать в регионе трехмесячный запас необходимых медикаментов. Его должно хватить, в том числе на новогодние праздники. Уже 5 ноября в Кузбасс прибудет самолет с очередной партией "Коронавира" и "Арбидола", еще один борт с лекарствами ожидается 6 ноября. Кроме того, в течение месяца в Кузбасс поступят 200 тысяч единиц стационарных (инъекционных) антибиотиков", - сообщила пресс-служба.

Также, по словам губернатора, принято решение открыть точку по производству сжиженного кислорода в Мариинске, которая станет второй в регионе. "В следующем году запустим современный завод по производству медицинских газов в Новокузнецке", - приводит пресс-служба слова Цивилева.

В середине октября власти Кузбасса обратились в правительство РФ, Совет Федерации и Госдуму с предложением на период пандемии приостановить обязательную маркировку лекарств из списка жизненно важных, чтобы решить проблему их дефицита в аптеках. Депутаты Заксобрания Кузбасса в ходе рейда по аптекам региона выявили, что медикаментов для лечения коронавируса и ОРВИ не хватает, а их продажу ограничивает соблюдение требований о маркировке.

По данным на 4 ноября, в регионе выявлено более 16,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Почти 11,6 тыс. выздоровели, 252 человека умерли.