Омские власти продлили каникулы школьникам

ОМСК, 4 ноября. /ТАСС/. Каникулы в омских школах из-за эпидемиологической ситуации продлили до конца следующей недели, а студенты колледжей и вузов будут проходить обучение с 9 по 22 ноября в дистанционном формате. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства образования Омской области.

"Губернатор Омской области Александр Бурков внес изменения в распоряжение от 17 марта 2020 года. В общеобразовательных организациях каникулы продлеваются до 13 ноября при пятидневной учебной неделе и до 14 ноября при шестидневке. С 9 по 22 ноября обучение в колледжах и вузах также переводится в электронный формат с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что программы дополнительного образования также будут осуществляться в дистанционном формате. С 9 по 22 ноября будет приостановлена деятельность государственных и муниципальных организаций, реализующих программы спортивной подготовки, за исключением тренировок спортивных сборных РФ и Омской области. Власти запретили несовершеннолетним находиться без сопровождения взрослых в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на предприятиях общественного питания.

По данным омского Минздрава, в регионе за минувшие сутки коронавирус выявлен у 205 человек - это рекордный показатель с начала пандемии. Общее количество заболевших составило 16 590 человек, из которых 11 868 выздоровели, 445 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 47,4 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.