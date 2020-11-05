Суд арестовал подозреваемого в организации убийства журналиста в Минусинске

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Минусинский городской суд (Красноярский край) арестовал до 26 ноября бизнесмена, экс-депутата местного районного совета Ису Хашиева, подозреваемого в организации убийства журналиста Дмитрия Попкова. Об этом ТАСС сообщили в Красноярском краевом суде.

"Минусинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 ноября 2020 года. Подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, ч. 1 ст. 105", - сообщил представитель суда, добавив, что речь идет о Хашиеве и он подозревается в организации убийства журналиста.

Ранее местные СМИ сообщили, что бизнесмен был задержан правоохранительными органами в Москве. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, Хашиев был задержан по материалам Пятого следственного управления ГСУ СК РФ в Новосибирске.

Попков был убит 24 мая 2017 года на территории собственного домовладения в Минусинске. В убийстве подозреваются Николай Горюнов и Виктор Шестаков, в настоящий момент они арестованы. По версии Следственного комитета, Попков размещал в адрес Горюнова критические публикации. Горюнов, по мнению следователей, привлек к убийству журналиста своего знакомого Шестакова, предоставив ему самодельное оружие с глушителем.