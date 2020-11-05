Снегопад вызвал задержки рейсов в аэропорту Красноярска

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Снегопад стал причиной задержки утренних рейсов в аэропорту Красноярска. Об этом в четверг ТАСС сказали в пресс-службе аэропорта.

"Из-за погодных условий практически все утренние рейсы задерживаются на 10-40 минут, поскольку пурга, снег, а также требуется противообледенительная обработка бортов", - сказал собеседник агентства. Также ведется чистка полосы.

Температура воздуха в аэропорту около нуля градусов.

Международный аэропорт Красноярска - один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году превысил 2,5 млн пассажиров.