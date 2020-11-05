В Новосибирске разработали технологию создания карт для экологичного внесения удобрений

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Стартап, ставший одним из победителей бизнес-акселератора новосибирского Академпарка, разработал технологию создания агрохимических карт почвы, которые позволяют рассчитывать точные дозы удобрений для сельскохозяйственных культур без вреда окружающей среде. Об этом ТАСС сообщила в четверг одна из авторов проекта Наталья Гопп.

По словам предпринимательницы, создание агрохимических карт позволяет снизить химическую нагрузку на почву, поскольку сейчас в нее вносятся большие дозы удобрения, остатки которых потом попадают в грунтовые воды, что может привести в загрязнению водоемов.

"Это технология, ее можно реализовать и в виде программы. Мы используем данные дистанционного зондирования земли и полевые данные, путем совмещения этих данных мы составляем цифровые карты. Они составляются буквально за несколько секунд", - рассказала Гопп.

Самое трудное при составлении карт - провести предварительное исследование в полях и взять пробы почвы. После чего полученные образцы поступают в лабораторию, где проводится химический анализ. На основе полевых данных и данных дистанционного зондирования земли, которые находятся в свободном доступе, и создаются карты. Затем они загружаются в управляющий модуль сеялок - специальных сельхозустановок для точного внесения удобрений. По словам Гопп, сейчас из-за дороговизны такая техника доступна не всем аграриям. "Это техника нового поколения, она в основном импортная, [благодаря ей] удобрение вносится, когда идет посев зерна", - пояснила собеседница агентства. Она добавила, что преимущество их разработки перед другими в том, что она позволяет быстро сделать сразу несколько карт под разный прогноз урожая, учитывая особенности почвы и погодные условия.

Новосибирский Академпарк начал работать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, из них около 170 размещены на площадке Академпарка, остальные имеют возможность пользоваться инфраструктурой проекта. Бизнес-ускоритель Академпарка - "А:СТАРТ" - одна из лучших акселерационных программ в России по запуску инновационных стартапов в области приборостроения, информационных технологий, нано- биотехнологий и медицины.