Красноярский Минлесхоз намерен забрать лесной участок у общины Виссариона

"Поступило исковое заявление Министерства лесного хозяйства Красноярского края о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с Курагинской местной религиозной организацией "Церковь последнего завета", - сообщили в пресс-службе. В суде уточнили ТАСС, что первое заседание по делу назначено на 4 декабря.

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск регионального Минлесхоза о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с "Церковью последнего завета", чьи руководители ранее были арестованы по делу о создании организации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, договор был заключен в 2015 году. В соответствии с ним "Церковь последнего завета" обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты использования участка с нарушением условий договора, в частности, речь идет о размещении на участке жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, а также о захламлении участка отходами производства и потребления.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Также прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Суд отложил рассмотрение иска на 14 декабря.

Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой "Обители рассвета" в Курагинском районе на юге Красноярского края.