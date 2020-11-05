В Красноярске дизельное топливо попало в Енисей

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Около 40 литров дизельного топлива попало в реку Енисей в Красноярске. Об этом говорится в сообщении краевого госучреждения "Спасатель" в четверг.

"На поверхности реки Енисей в районе улицы Дубровинского краевого центра наблюдаются пятна нефтепродуктов. Было установлено, что на территории автотранспортного предприятия, расположенного на улице Красной Звезды, произошел разлив дизельного топлива объемом 40 литров с попаданием в ливневую канализацию", - говорится сообщении.

Отмечается, что затем топливо попало в акваторию реки Енисей между Николаевским и Железнодорожным мостами.

Специалисты учреждения установили 100 метров заградительных бонов на месте выхода трубы ливневой канализации и обработали сорбентами площадь в 200 кв. метров. Распространение ГСМ в Енисее остановлено. Площадь пятна составила 80 кв. м.