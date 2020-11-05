В томском госпитале опровергли информацию о нехватке кислорода для пациентов

В четверг в соцсетях появилась информация о якобы истощенных запасах медицинского кислорода в респираторном госпитале медсанчасти № 2. В сообщениях сказано, что по этой причины больных с коронавирусной инфекцией перевозят в другие медучреждения, в том числе пациентов в тяжелом состоянии.

ТОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Сообщения в соцсетях о нехватке кислорода в госпитале для пациентов с коронавирусом на базе Медико-санитарной части № 2 (МСЧ № 2) в Томске, где в минувшие выходные произошел инцидент с нехваткой коек, не соответствуют действительности. Об этом сообщается на страницах в социальных сетях регионального оперштаба со ссылкой на главврача МСЧ Алексея Михленко.

"Информация о том, что в больнице закончился кислород, не соответствует действительности, хотя бы потому что кислород для пациентов с дыхательной недостаточностью производится из воздуха на установленной кислородной станции. С учетом интенсивности его использования в респираторном госпитале на базе МСЧ № 2 дважды в месяц проводятся профилактические работы на станции, в ходе которых наблюдается часовое снижение объема, не более того", - цитируется в сообщении Михленко.

Он уточнил, что из МСЧ № 2 действительно ежедневно переводят пациентов в другие респираторные госпитали, например, в открывшийся недавно на базе родильного дома № 4. Однако транспортируются люди со средне-тяжелым течением болезни, а не те, которым нужны аппараты для искусственной вентиляции легких.

"Информация не соответствует действительности и логике. К тому же именно в МСЧ № 2 накоплен большой опыт по оказанию медицинской помощи пациентам с тяжелым течением заболевания, и именно сюда осуществляются переводы пациентов в случае ухудшения их состояния из других госпиталей", - приводятся в сообщении слова главврача.

В понедельник в социальных сетях появилось видео, снятое якобы в МСЧ № 2 в Томске. Автор ролика утверждал, что в учреждении нет свободных мест в палатах, поэтому госпитализированных размещают на кушетках и стульях в коридорах. Как позднее сообщила пресс-служба областной администрации, в минувшие выходные отмечался рост числа обращений в МСЧ № 2, где пациентам определяли диагноз перед транспортировкой в другие медучреждения, до 95 за сутки. Коечный фонд в медицинском учреждении на тот момент составлял 80 мест. В настоящее время число мест увеличено до 150, также власти региона открыли еще два приемных покоя в Томске и пригороде, чтобы разгрузить медсанчасть.

О ситуации с коронавирусом в Томской области

По последним данным регионального оперативного штаба, в Томской области зарегистрировано 13 144 случая заражения коронавирусом. С начала октября число ежедневно выявляемых случаев выросло более чем в два раза, с 70-80 до 180-190. В середине октября под ковид был перепрофилирован родильный дом № 4 в Томске, к концу месяца для размещения заразившихся коронавирусом осталось свободно менее 40% мест. За время пандемии 8 548 человек выздоровели, 125 пациентов умерли.