В Новосибирской области ограничили продажу алкоголя в жилых домах

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли во втором, окончательном чтении закон, устанавливающий дополнительные ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Запрет на продажу вводится в помещениях площадью менее 50 кв. м, сообщил в четверг на сессии заксобрания зампредседателя комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

Законопроект инициирован Министерством промышленности и торговли Новосибирской области. Как ранее сообщал глава министерства Андрей Гончаров, в течение нескольких лет по некоторым адресам в Новосибирске поступают регулярные жалобы на "псевдообщепиты", когда в жилых домах по факту осуществляется торговля алкоголем в круглосуточном режиме, что приводит к нарушениям общественного порядка и регулярным обращениям в полицию.

"Это закон, который устанавливает дополнительные ограничения, именно 50 метров по ограничению площади, при розничной продаже алкогольной продукции, при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и прилегающей к ним территории", - сказал он.

Согласно тексту закона, на территории Новосибирской области запрещается розничная продажа алкогольной продукции в местах общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если они имеют площадь менее 50 кв. м. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

Ранее законы, ограничивающие продажу алкоголя в жилых домах, были приняты в Удмуртии, Псковской, Владимирской, Воронежской областях и в ряде других регионов РФ.