Число участников форума "Городские технологии" в Новосибирске сократилось вдвое

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Количество участников форума "Городские технологии", посвященного использованию технологий для улучшения инфраструктуры мегаполисов и проходившего 29-30 октября в Новосибирске, в этом году уменьшилось вдвое, до 1,5 тыс. человек, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник отдела департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Гордиенко.

"При проведении форума [в прошлом году] на площадке новосибирского экспоцентра у нас за два дня мероприятия с учетом работы деловой и выставочной частей [мероприятия форума] посетили около 2,5 - 3 тыс. человек. В этом году число участников, которые мы зафиксировали, было в районе 1,5 тыс. Я говорю именно о тех, кто участвовал в форуме через официальную трансляцию", - сказал Гордиенко.

Ранее он сообщал, что на форуме ожидается около тысячи участников, в том числе представители восьми иностранных государств - Германии, Испании, Китая, Нидерландов, США, Сингапура, Южной Кореи и Японии. На "Городские технологии" были приглашены также около 50 городов России. Все заявленные представители приняли участие в онлайн-режиме.

В течение двух дней на форуме действовали 12 секций, посвященных развитию "умного" транспорта, применению голосовых технологий при создании городской инфраструктуры, технологиям "умный" ЖКХ и "умный" дом. Отдельно работали две секции, посвященные влиянию пандемии на жизнь города.

В рамках форума мэрией Новосибирска были заключены несколько соглашений о реализации пилотных проектов по внедрению "умных" технологий. Среди них соглашение с компанией "Яндекс", которая предоставит муниципалитету ПО и массив данных по движению транспортных и людских потоков для настройки более эффективной работы городских светофоров, а также соглашение с АО "Мобилити груп" для создания в городе "умной улицы" - участка дороги, оснащенного цифровыми устройствами, которые позволят проанализировать дорожную ситуацию и сократить время автомобилистов в пути до 30%.