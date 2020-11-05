Расходы бюджета Новосибирской области в 2020 году увеличили на 9%

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области увеличили расходы регионального бюджета на 2020 год на 17,7 млрд рублей - до 207,9 млрд рублей за счет собственных средств и федеральных трансфертов. Соответствующие поправки в бюджет приняли в двух чтениях в четверг на сессии заксобрания Новосибирской области, сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

"На данном этапе поправок хватает. <...> Поправки эти текущие, 2020 года. Сейчас будет поступать на следующую сессию бюджет следующего года, мы увеличиваем резервный фонд на непредвиденные ситуации, которые могут быть", - сказал он.

Согласно докладу министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко, доходы бюджета увеличились на 22,7 млрд рублей - до 202,8 млрд рублей, в том числе за счет уменьшения собственных средств на 2,6 млрд рублей и увеличения федеральных трансфертов на 20,3 млрд рублей. Одновременно с этим расходы выросли на 608 млн рублей за счет собственных средств области и на 17,1 млрд рублей за счет федеральных трансфертов. Дефицит бюджета остается на прежнем уровне и составляет 5,1 млрд рублей.

Федеральные средства были направлены на компенсацию недополученных доходов областного бюджета и поддержку отраслей экономики в связи с пандемией коронавируса. Так, федеральный бюджет дополнительно выделил Новосибирской области 7,8 млрд рублей на выплаты безработным, семьям с детьми, медицинским сотрудникам и организациям, а также на обеспечение социально-эпидемиологической безопасности в день голосования по поправкам в Конституцию. Еще около 2 млрд рублей перечислили в резервный фонд правительства региона на первоочередные меры, связанные с коронавирусом. Также поддержка была оказана дорожному хозяйству, сфере культуры, программам развития жилищного строительства.

В 2020 году произошло уменьшение федеральной поддержки на 916,3 млн рублей, в том числе за счет уменьшения объема субвенций Новосибирской области, связанных с пандемией коронавируса, которые были выделены региону на оказание мер социальной поддержки гражданам, на 521 млн рублей.