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На трассе в Кемеровской области столкнулись автобус и грузовик

Пострадали три человека
Описание
© УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль врезался в четверг в междугородный автобус на трассе в Кузбассе, за медицинской помощью обратились три пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Кузбасса в четверг.

"Водитель грузового автомобиля Shacman не выбрал безопасную скорость движения в конкретных погодных и дорожных условиях, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, находящимся на остановочном пункте. Рейсовый автобус, в котором находились 10 человек, двигался по маршруту "Новокузнецк - Мыски". Трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших не уточняется.

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