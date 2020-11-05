На трассе в Кемеровской области столкнулись автобус и грузовик

КЕМЕРОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль врезался в четверг в междугородный автобус на трассе в Кузбассе, за медицинской помощью обратились три пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Кузбасса в четверг.

"Водитель грузового автомобиля Shacman не выбрал безопасную скорость движения в конкретных погодных и дорожных условиях, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, находящимся на остановочном пункте. Рейсовый автобус, в котором находились 10 человек, двигался по маршруту "Новокузнецк - Мыски". Трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших не уточняется.