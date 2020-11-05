На поддержку работающих на "Усольехимпроме" компаний выделят до 50 млн рублей

"Минэкономразвития направит до 50 млн рублей Иркутской области на поддержку действующего на площадке "Усольехимпрома" бизнеса. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Средства предназначены для оказания поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на территории промышленной площадки ООО "Усольехимпром" и пострадавшим из-за накопленного вреда окружающей среде", - говорится в сообщении.

ТАСС, 5 ноября. Иркутская область получит от Министерства экономического развития РФ до 50 млн рублей на поддержку предпринимателей, которые работают на промплощадке "Усольехимпрома" и пострадали из-за химического загрязнения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

На выделенные деньги предприятиям компенсируют затраты на защиту работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. "Помимо поддержки предпринимателей, за счет выделенных средств также предлагается проведение ремонта автомобильных дорог в Усолье-Сибирском для транспортного обеспечения промышленной площадки "Усольехимпрома", - сообщила пресс-служба. На промплощадке сейчас работают 16 компаний и два индивидуальных предпринимателя.

Большое число предпринимателей появилось на промплощадке в результате конкурсного производства в отношении "Усольехимпрома". Компании производят металлический калий, кристаллы для геодезии и космонавтики, белизну, мебель. Также там расположена майнинг-ферма. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что три предприятия планируется оставить на своем месте, так как они работают на гособоронзаказ, а также поддерживают систему жизнеобеспечения Усолье-Сибирского. Остальные сначала хотели перенести, предоставив им новые участки и возместив расходы на переезд, однако потом было решено оставить их на своих местах, оказав помощь в приобретении средств защиты.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ.

Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора. Ликвидация загрязнения завершится в 2024 году.