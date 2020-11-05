27 октября глава региона Андрей Травников сообщил, что школы Новосибирской области в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе могут перейти на дистанционное обучение в комбинированном варианте. Начальные и выпускные классы, а также малокомплектные школы будут учиться очно, переполненные школы и старшие классы - дистанционно.

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Обучение в школах Новосибирской области продолжится в смешанном формате после продленных на неделю каникул. Ученики первых-пятых и одиннадцатых классов будут учиться очно, остальные классы и малокомплектные школы - заочно, сообщил журналистам в четверг министр образования региона Сергей Федорчук.

"Мы продлеваем каникулы на одну неделю. Школьники выходят с каникул 16 ноября. Когда все выйдут с каникул, ребята из малокомплектных школ будут заниматься очно. <…> Ученики первых-пятых классов будут обучаться в очном режиме, равно как и ученики одиннадцатых классов", - сказал Федорчук.

По оценке министра, около 60% детей в регионе будут учиться очно. Первые курсы организаций среднего профессионального образования также переведены на дистанционное обучение, остальные учатся в смешанном формате. Перешли на дистанционный режим и почти все вузы региона. Из 70 тыс. студентов очно учатся лишь 9 тыс., 30 тыс. - дистанционно, и чуть более чем 30 тыс. - в смешанном формате.

21 октября власти Новосибирской области продлили осенние каникулы для школьников до двух недель из-за коронавируса. Таким образом, предполагалось, что осенние каникулы в регионе продлятся с 26 октября по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное обучение первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы.

По данным оперативного штаба на утро 5 ноября, в области зарегистрировано 18,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100 человек. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн.