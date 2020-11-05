В Красноярске задержали четверых подозреваемых в убийстве 16-летней девушки

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Труп 16-летней девушки обнаружили на берегу Енисея в Красноярске, четверо подозреваемых в убийстве задержаны, говорится в сообщении пресс-службы управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в районе Коркинского моста обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По подозрению в убийстве задержаны четверо жителей Красноярска и пригородного Березовского района в возрасте от 19 до 23 лет. По данным регионального главка МВД, трое из них уже были ранее судимы.

По предварительным данным СК, убийство произошло 23 октября. Подозреваемые вывезли девушку на берег Енисея, где поссорились с ней и задушили. Потом сбросили тело в заводь и забросали бытовым мусором и ветками. Отсутствие девушки по месту жительства было выявлено в ходе рейда специалистов органов опеки. По факту убийства возбуждено уголовное дело.