Перинатальный центр в Новосибирске откроют досрочно для создания в нем ковид-госпиталя

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске, строительство которого велось с 2013 года, будет сдан досрочно для оборудования в нем COVID-госпиталя. Для этого из резервного фонда правительства Новосибирской области было выделено 75 млн рублей, сообщил в четверг на сессии Законодательного собрания Новосибирской области министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Строительство нового здания перинатального центра стоимостью 2,3 млрд рублей началось в 2013 году на месте снесенного старого акушерского корпуса областной больницы и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств его остановили. В конце 2018 года эксперты омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Летом 2019 года строительство возобновилось. Строительно-монтажные работы планировалось завершить к сентябрю.

"Принято решение о выделении средств, они уже доведены до министерства строительства - 75 млн рублей - на ввод в эксплуатацию перинатального центра в этом году как возможного ковид-госпиталя", - сказал Хальзов.

В октябре глава Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что система здравоохранения находится в перегруженном состоянии, и в связи с этим планируется зарезервировать перинатальный центр как потенциальный госпиталь для больных COVID-19 на 220 коек. По данным на 2 ноября, коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионе составляет 5 546 мест.

По данным оперативного штаба на утро 5 ноября, в области зарегистрировано 18,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе рост заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысил 100 человек. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн и Сибирский окружной медицинский центр ФМБА.