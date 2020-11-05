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Пандемия COVID-19

Новосибирская область закупит для медучреждений 300 кислородных концентраторов

Средства выделили из резервного фонда правительства

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области заключил контракт на приобретение 300 концентраторов кислорода для медучреждений региона, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения региона Константин Хальзов на сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

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В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также Сибирский окружной медицинский центр ФМБА.

"Принято решение о закупке из резервного фонда правительства порядка 300 кислородных концентраторов. Контракт заключен. Мы сейчас уже будем ждать поставку на территорию Новосибирской области", - сказал Хальзов.

По данным оперативного штаба на утро 5 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано 18,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100 человек.

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РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19
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