Новосибирская область закупит для медучреждений 300 кислородных концентраторов

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области заключил контракт на приобретение 300 концентраторов кислорода для медучреждений региона, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения региона Константин Хальзов на сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также Сибирский окружной медицинский центр ФМБА.

"Принято решение о закупке из резервного фонда правительства порядка 300 кислородных концентраторов. Контракт заключен. Мы сейчас уже будем ждать поставку на территорию Новосибирской области", - сказал Хальзов.

По данным оперативного штаба на утро 5 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано 18,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100 человек.