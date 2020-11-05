Бывшего мэра города в Алтайском крае приговорили к условному сроку за мошенничество

БАРНАУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший глава администрации Рубцовска в Алтайском крае признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, путем махинаций он получал средства якобы за содействие в выплате долгов по услугам одной из компаний. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

Как пояснили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, речь идет о бывшем главе администрации Рубцовска Владимире Ларионове. Ранее сообщалось, что в 2016 году суд признал Ларионова виновным в превышении должностных полномочий и махинациях с муниципальным жильем, тогда его приговорили в двум годам лишения свободы условно. От отбывания наказания чиновник был освобожден по амнистии.

"Доказательства признаны судом достаточными для приговора бывшему главе администрации Рубцовска. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения"). <...> Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде четыре лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, в 2013 году МУП "Рубцовские тепловые сети" (РТС) и одна из компаний заключили договор на ремонт железнодорожных подъездных путей. Обязательства по договору не были исполнены и РТС образовалась задолженность по оплате этих работ, глава администрации города об этом знал. Чтобы похитить средства, он убедил директора компании передавать ему деньги за содействие в выплате задолженности по услугам. Таким образом, с сентября 2013 по август 2015-го экс-глава администрации Рубцовска мошенническим путем завладел деньгами в сумме более 1 млн рублей.