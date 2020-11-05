Школы в Иркутской области на две недели переводят на удаленку

"Школы Иркутской области переходят на двухнедельное дистанционное обучение с 9 ноября. Такое решение приняли сегодня, 5 ноября, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Иркутской области по рекомендации Роспотребнадзора. Это необходимо для того, чтобы сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Школы в Иркутской области, которые с 1 сентября приступили к работе в очном режиме, решено перевести на дистанционное обучение на две недели в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, было решено направлять пациентов из семейных очагов с подтвержденным на компьютерной томографии типичным поражением легких в ковидный госпиталь без предварительного помещения в провизорный госпиталь. Это снизит нагрузку на медиков. Практика показывает, что в 98% случаев внебольничной пневмонии подтверждается коронавирусная инфекция.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 5 ноября, в Иркутской области подтвержден 25 761 случай заражения. Прирост за последние сутки составил 245 человек. За время пандемии в регионе выздоровели 20 180 человек, умер 491 пациент. Наблюдается увеличение ежесуточного прироста заболевших, в летние месяцы он был ниже 80 человек. Растет количество тяжелых случаев заболевания.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для жителей Приангарья старше 65 лет до 9 ноября продлен режим самоизоляции. Предприятиям торговли и услуг рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками, вузам - перейти на дистанционное обучение. Работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. В больницах разворачивают дополнительные инфекционные койки. В регионе уже функционируют около 5 тыс. ковидных коек, из них почти 1,3 тыс. - с подачей кислорода. Увеличены поставки лекарств в регион, так как в аптеках наблюдается дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков.