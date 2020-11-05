Химикаты с "Усольехимпрома" после переработки планируют использовать повторно

"В частности, на территории [предприятия] появится современный экотехнопарк, позволяющий переработать накопленные вещества. Будут применены технологии физико-химической переработки и демеркуризации. Продукты такой переработки могут быть повторно использованы при производстве электроники, агрохимикатов, а также в металлургии. Все это позволит экотехнопарку в дальнейшем работать для потребностей всей Иркутской области", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Накопленные на промплощадке "Усольехимпрома" в Иркутской области химические вещества в результате переработки и демеркуризации могут быть повторно использованы в промышленности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

Специалисты, которые с августа ликвидируют в городе Усолье-Сибирское крупный очаг химического загрязнения, оставшийся после закрытия "Усольехимпрома", к ноябрю перекачали в безопасные емкости содержимое 17 аварийных цистерн, демонтировали наземную часть цеха ртутного электролиза - наиболее опасного объекта на промплощадке. Сейчас они обрабатывают все строительные конструкции и загрязненный грунт, ликвидируют две скважины с химическими веществами, возводят герметичную защиту для нефтяной линзы, чтобы избежать угрозы попадания нефтепродуктов в реку Ангару в период паводка.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ.

Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидацию было решено начать с 16 аварийных цистерн, изоляции двух наиболее опасных скважин с отходами, локализации нефтяной линзы и разбора ртутного цеха. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году. Отходы планируется переработать на месте, построив для этого экотехнопарк.