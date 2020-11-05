В Иркутской области приостановили писки пропавшего в июле Ан-2

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Возобновленные 27 октября поиски самолета Ан-2 из Бурятии, пропавшего в июле, приостановлены в Иркутской области. Они пока не принесли результатов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Наши сотрудники и другие участники поисковой группы отработали по плану все секторы местности, провели аэрофотосъемку и видеосъемку, сейчас эти материалы находятся на обработке, специалисты их отсматривают. Биллинговые координаты, которые являлись основанием для возобновления поисков, пока результатов не дали. Поиски приостановлены до установления новых обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

Поиски проводили в Черемховском районе Иркутской области, где на основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолета было установлено наиболее вероятное место его нахождения. В поисках задействовали вертолет, беспилотный летательный аппарат и наземные группы.

Всего за время поисков самолета в Иркутской области и Республике Бурятия было совершено 186 вылетов воздушных судов, с помощью которых обследовали почти 38,5 тыс. кв. км территории. С применением беспилотных летательных аппаратов осмотрели 1,7 тыс. кв. км, дельтапланов - 240 кв. км, наземные группы обследовали 685 кв. км. В сентябре Росавиация приняла решение о прекращении поисков, в октябре возобновить их предложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел 19 июля из поселка Кырен Бурятии для осмотра территории, где должны были проводить обработку лесов от тутового шелкопряда, и не вышел на связь. На борту находились шесть человек - два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс", которые позже должны были принять участие в обработке. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").