Депутаты Новосибирской области попросят ФАС проверить повышение тарифа на вывоз ТКО

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратятся к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорю Артемьеву с просьбой отменить постановление о повышении почти на 40% тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), согласно которому региональный оператор в сфере обращения с ТКО "Экология - Новосибирск" будет собирать плату с населения до конца года. Об этом в четверг на сессии Заксобрания сообщил заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко.

Ранее департамент по тарифам Новосибирской области повысил тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) до 420,2 рублей за один кубометр. В соответствии с ним, региональный оператор в сфере обращения с ТКО "Экология - Новосибирск" будет собирать плату с населения области до конца года. По подсчетам ТАСС, согласно формуле расчета платежей на одного человека, предусматривающей расчет исходя из существующего тарифа и норматива накопления мусора, ежемесячный платеж за вывоз ТБО на одного человека вырастет с 59,8 до 83 рублей.

"В сложившейся ситуации предлагаю от имени Заксобрания обратиться к руководителю ФАС России [Игорю] Артемьеву с просьбой отменить незаконное решение о пересчете единого тарифа для "Экологии - Новосибирск", - сказал Агеенко.

По словам депутата, департамент по тарифам Новосибирской области принял в начале ноября решение о повышении тарифа на основании решения ФАС России, которая установила стоимость услуг по транспортированию отходов в размере 312 рублей за кубометр. При этом ранее тариф на транспортировку части ТКО уже был определен по итогам торгов и составлял 245,6 рублей за кубометр.

Как отметил Агеенко, ранее компания "Экология - Новосибирск" уже обращалась в ФАС России с жалобой на заниженные тарифы. В июле 2020 года антимонопольная служба вынесла предписание, согласно которому департамент исправил неточность в исчислении оплаты труда перевозчика, сделал перерасчет затрат на транспортировку ТКО, и с сентября тариф вырос на 5 копеек.

По словам председателя Заксобрания Андрей Шимкива, если обращение к главе ФАС не даст ожидаемого результата, депутаты будут настаивать на расторжении концессии с региональным оператором и лишении его лицензии.

О ситуации

В апреле Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что в ближайшее время из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы ТКО в 20 регионах страны, в том числе в Новосибирской области. Как сообщала ТАСС генеральный директор "Экология - Новосибирск" Лариса Анисимова, в условиях самоизоляции объем ТКО у населения вырос на 15-20%, что сравнимо с объемом мусора в новогодние каникулы, при этом собираемость платежей упала на 30-35% от плановых показателей, до 50% снизилась собираемость взносов от юридических лиц.

В начале 2020 года Анисимова сообщала ТАСС, что считает существующий тариф для населения заниженным. Она поясняла, что компания отправила запросы в департамент по тарифам региона и Федеральную антимонопольную службу, чтобы разобраться, с чем связан такой тариф за вывоз мусора.