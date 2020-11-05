В Омской области построят новый мост в городе Калачинске

ОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Мост через реку Омь стоимостью почти 0,5 млрд рублей построят в одном из райцентров Омской области, городе Калачинск, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Новое сооружение заменит единственный в поселении аварийный мост, через который идет автотрасса, соединяющая три районных центра.

"Фактически это будет строительство нового моста, потому что прежний мост 1962 года постройки будет полностью разбираться, включая и опоры. Здесь будет построен новый мост за 477 млн рублей. Нынешний мост - аварийный. Вы все знаете, что грузовой транспорт уже второй год не ходит. И общественный транспорт туда не допускали", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

По его словам, средства на новый мост на трассе Горьковское - Калачинск - Оконешниково будут выделены из федерального и регионального бюджетов. Уже сейчас подрядная организация приступила к разбору моста. "Убежден, что в установленные сроки - в течение 2020-21 года - мы этот новый мост построим. Да, будут неудобства для калачинцев, потому что придется объезжать, чтобы попасть на другой берег. Но другого выхода нет", - подчеркнул глава региона.

На время строительства объезд будет организован по дороге Калачинск - Архангелка - Стародубка - Воскресенка, крюк составит около 17 км. В пресс-службе отметили, что новое сооружение будет выдерживать большую нагрузку - вместо 10 тонн на ось - 14. Проект предусматривает увеличение габаритов моста для дороги третьей категории с шириной проезжей части 9 метров, освещение, пешеходные проходы в обе стороны.

Мост через реку Омь в Калачинске с населением более 22 тыс. человек был признан аварийным три года назад. Было установлено ограничение движения для всех видов транспорта, однако критические дефекты, выявленные при обследовании, со временем прогрессировали. В результате власти региона, заручившись поддержкой Росавтодора и федерального Минтранса, добились выделения средств на новый мост из резервного фонда правительства РФ.