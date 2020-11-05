Больных с пневмонией в Приангарье будут госпитализировать в ковидные госпитали

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области решили при госпитализации больных с пневмонией отправлять их на лечение в специализированные ковидные госпитали вне зависимости от того, подтверждено ли у них заражение коронавирусом. Это обусловлено тем, что сейчас COVID-19 подтверждается у подавляющего большинства страдающих пневмонией в регионе, сообщил в четверг в своем Instagram глава региона Игорь Кобзев.

"Сегодня на оперативном штабе приняли ряд важных решений. Одно из самых главных - поменять маршрутизацию пациентов. Больных с поражением легких будем сразу направлять в ковидные госпитали. Как показывает практика, коронавирусная инфекция подтверждается в 98% случаев у людей с внебольничной пневмонией", - написал Кобзев.

Он также отметил, что в случае, если людей с пневмонией будут везти сразу в специализированные учреждения, нацеленные на борьбу с COVID-19, а не в обычные больницы, нагрузка на медиков снизится. В первую очередь, такая схема облегчит работу бригад скорой помощи.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 5 ноября, в Иркутской области подтвержден 25 761 случай заражения. Прирост за последние сутки составил 245 человек. За время пандемии в регионе выздоровели 20 180 человек, умер 491 пациент. Наблюдается увеличение ежесуточного прироста заболевших, в летние месяцы он был ниже 80 человек. Растет количество тяжелых случаев заболевания.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для жителей Приангарья старше 65 лет до 9 ноября продлен режим самоизоляции. Предприятиям торговли и услуг рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками, вузам - перейти на дистанционное обучение. Работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. В больницах разворачивают дополнительные инфекционные койки. В регионе уже функционируют около 5 тыс. ковидных коек, из них почти 1,3 тыс. - с подачей кислорода. Увеличены поставки лекарств в регион, так как в аптеках наблюдается дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков.