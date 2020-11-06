Запуск комбикормового завода в Новосибирской области перенесли на 2021 год

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Компания "Сибирская нива" (входит в "Эконива-АПК холдинг") из-за пандемии перенесла на середину 2021 года запуск комбикормового завода в Маслянинском районе Новосибирской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС региональный директор "Эконива-АПК холдинг" Сергей Ляхов.

В июне Ляхов говорил, что компания планирует к концу 2020 года запустить завод по производству комбикорма для животных в селе Пеньково Маслянинского района Новосибирской области рядом с одним из самых крупных животноводческих комплексов.

"Все бетонные работы завершены, мы приступили к монтажу каркасов. Через месяц должны приступить к монтажу оборудования, но сроки сдвинутся из-за причин, которые связаны в том числе с коронавирусом. Поставщики металла и оборудования немного отодвинули сроки отгрузки. Мы на 4-5 месяцев выбились из графика. Окончание работ сдвигается к середине 2021 года", - сказал Ляхов.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят около 280 млн рублей, предприятие будет производить до 10 тонн в час рассыпного комбикорма и до 2 тонн в час гранулированного. Как сообщили ТАСС в региональном Минсельхозе, в настоящее время инвестиции увеличились с 280 млн до 335 млн рублей.

Компания "Эконива" является крупнейшим производителей сырого молока в России, объединяет предприятия в Воронежской, Калужской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Московской, Ленинградской, Самарской, Смоленской, Тюменской областях, Алтайском крае, а также республиках Башкортостан и Татарстан. В Новосибирской области у компании "Сибирская нива" четыре животноводческих комплекса. Три из них работают в Маслянинском районе - в селе Борково содержится 2,5 тыс. голов дойного стада, в селе Пеньково - 5 тыс., в селе Елбань - 6 тыс. Еще один комплекс компании располагается в селе Огнева Заимка Черепановского района на 3, 4 тыс. голов.