{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сорск в Хакасии направили дополнительные 120 тонн угля из-за дефицита топлива

Местные жители жаловались на холод в квартирах

ТАСС, 6 ноября. Дополнительная партия угля в 120 тонн поступит в город Сорск в Хакасии, где ранее возникал дефицит топлива на котельной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Министерства строительства и ЖКХ.

В начале ноября на единственной котельной в городе не хватало угля, из-за этого были снижены параметры теплоснабжения. Жители начали жаловаться на холод в квартирах. В ситуацию вмешалось республиканское правительство, и в город в понедельник было направлено 120 тонн угля. Позднее региональное отделение Общероссийского народного фронта сообщило в соцсетях, что в городе может повторно возникнуть дефицит топлива на котельной.

"Информация о нехватке угля нам не поступает. Сегодня в город будет отправлено еще 120 тонн угля", - сообщили в региональном Минстрое.

Сорск находится в 110 км от Абакана, там проживают около 11 тысяч человек.

Теги
РоссияХакасия
75-летие Победы
В Забайкалье издали аудиокнигу для слабовидящих об истории советско-японской войны
Авторы проекта рассчитывают, что издание станет первым в череде аналогичных звуковых книг о регионе
Читать полностью