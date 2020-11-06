В Сорск в Хакасии направили дополнительные 120 тонн угля из-за дефицита топлива

ТАСС, 6 ноября. Дополнительная партия угля в 120 тонн поступит в город Сорск в Хакасии, где ранее возникал дефицит топлива на котельной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Министерства строительства и ЖКХ.

В начале ноября на единственной котельной в городе не хватало угля, из-за этого были снижены параметры теплоснабжения. Жители начали жаловаться на холод в квартирах. В ситуацию вмешалось республиканское правительство, и в город в понедельник было направлено 120 тонн угля. Позднее региональное отделение Общероссийского народного фронта сообщило в соцсетях, что в городе может повторно возникнуть дефицит топлива на котельной.

"Информация о нехватке угля нам не поступает. Сегодня в город будет отправлено еще 120 тонн угля", - сообщили в региональном Минстрое.

Сорск находится в 110 км от Абакана, там проживают около 11 тысяч человек.