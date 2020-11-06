Серийное производство чип-резисторов в Новосибирске запустят в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Серийное производство танталовых чип-резисторов и чип-конденсаторов, необходимых для преобразования силы тока в радиоэлектронной аппаратуре, планируется запустить во втором квартале 2022 года на новосибирском заводе радиодеталей "Оксид" (входит в госкорпорацию "Ростех"), одном из основных предприятий электронной промышленности России по выпуску конденсаторов на основе тантала. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Фонде развития промышленности (ФРП).

Производство танталовых чип-резисторов и чип-конденсаторов на заводе радиодеталей "Оксид" на 15% снизит зависимость российских компаний от китайских и тайваньских аналогов, которые занимают до 60% на рынке пассивных резисторов и конденсаторов. Общий бюджет проекта составит 365 млн рублей, из них 291,9 млн рублей предоставит ФРП в виде льготного займа.

"Начало серийного производства запланировано на II квартал 2022 года", - говорится в ответе на запрос агентства.

Производственные участки разместят в здании завода в Октябрьском районе Новосибирска. Будут расширены действующие производственные участки для выпуска новых типоразмеров изделий и увеличения объемов производства. Как рассказал ТАСС гендиректор завода "Оксид" Лев Носенко, на 2021 год запланированы строительно-монтажные работы, покупка измерительного и испытательного оборудовании за счет собственных средств завода и приобретение дополнительного технологического оборудования за счет средств ФРП.

"Будет запущен дополнительный участок по производству конденсаторов и резисторов в чип-исполнении, оснащенный современным высокопроизводительным технологическим оборудованием для производства чип-резисторов и танталовых чип-конденсаторов различных типоразмеров", - отметил Носенко.

По словам гендиректора, разработанные на предприятии технологии уникальны и востребованы в гражданском секторе, поэтому их активно начали внедрять в производство продукции гражданского и двойного назначения. Кроме того, в настоящее время "Оксид" взаимодействует с институтами СО РАН, вузами Новосибирска и Томска в области научных разработок.

О заводе

Новосибирский завод радиодеталей "Оксид" - одно из основных предприятий электронной промышленности России и стран СНГ по выпуску конденсаторов на основе блестящего серебристо-белого металла - тантала, применяемых в авиационной, космической и прочей спецтехнике, а также в радиотехнической промышленности.

Предприятие поставляет продукцию более чем 600 предприятиям промышленности на территории Российской Федерации, выпускающим радиотехнические изделия широкого спектра применения: от простейших радиостанций общего применения до узлов и агрегатов космических аппаратов, в том числе поставляет электронные компоненты для предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа. 100% акций предприятия принадлежат АО "Российская электроника", входящему в государственную корпорацию "Ростех".