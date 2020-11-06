СК в Новосибирске проверит информацию о медсестре, таскавшей девочку за волосы

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске начали проверку появившейся ранее в соцсетях информации о жестком обращении с ребенком, проходившем лечение в детской туберкулезной больнице. Об этом сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ранее в сообществе "Инцидент. Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, где медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, женщины, проходившей обследование в больнице, подобные действия медсестры происходят постоянно.

"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Кулешова.

Прокуратура Новосибирской области, Минздрав региона и областной аппарат детского омбудсмена также начали проверку нарушения прав ребенка. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко, сотрудница больницы применила к девочке силу, поскольку она баловалась.

"Ребенок баловался. Она (сотрудница больницы - прим. ТАСС) поднимала ее за волосы и бросала в койку - это жестокое обращение. Вчера у нас появилась информация, мы начали заниматься, сейчас я туда поехала. Комиссия Минздрава должна сегодня выехать туда", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, сейчас медсестра отстранена от работы, готовится приказ о ее увольнении.

В новость были внесены изменения (8:28 мск) - добавлена информация от Минздрава региона в последнем абзаце.