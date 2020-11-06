Каникулы для школьников Алтайского края продлили до 15 ноября

Каникулы, которые в крае должны были пройти с 26 октября по 1 ноября, уже были продлены на неделю - до 8 ноября включительно.

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Школьные каникулы в связи с эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавируса, продлили в Алтайском крае еще на одну неделю - до 15 ноября. Решение в пятницу принял губернатор Виктор Томенко по итогам заседания оперштаба региона по профилактике и контролю за распространением вируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Решение о продлении каникул принято на основании анализа эпидситуации в крае и перспектив ее развития, с учетом позиции Роспотребнадзора, Минобрнауки края, Минздрава. Каникулы продлены на неделю - до 15 ноября", - говорится в сообщении.

По словам министра образования и науки края Максима Костенко, мнения о необходимости дополнительного каникулярного времени разделились среди педагогов и родителей. Глава региона подчеркнул, что в крае сложная обстановка - койки для пациентов с коронавирусом заполнены почти на 90%, количество новых случаев инфицирования каждый день увеличивается, растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Томенко также отметил, что в регионе после каникул планируется запустить систему, при которой школы самостоятельно смогут принимать решение о режиме работы - будет учитываться уровень заболеваемости среди учеников и учителей. При низком уровне учебный процесс будет проходить очно с усилением мер по пропуску, при росте уровня заболеваемости предписывается уход на удаленку по параллелям, классам, либо полностью школе. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30% очно учить детей невозможно. Родители до улучшения эпидобстановки могут сами выбрать варианты продолжения обучения. Также в ближайшие дни в крае введут запрет на посещение несовершеннолетними ТРЦ без взрослых.

В Алтайском крае за прошедшие сутки, по данным регионального оперштаба, зарегистрировано 226 случаев коронавируса, общее число инфицированных - 20 339 человек.