В школах Новосибирской области отменят массовые новогодние утренники

"Проведение массовых мероприятий запрещено в образовательных организациях. Мы издали соответствующий приказ", - сказал Щукин в ответ на вопрос о том, как будут проходить утренники в школах региона в этом году.

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Новогодние утренники с массовым скоплением учащихся не будут проводить в школах Новосибирской области в этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ в регионе. Об этом сообщил журналистам в пятницу замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Директор новосибирского лицея № 22 Лариса Потеряева рассказала, что для начальных классов руководство лицея готово проводить утренники для каждого класса индивидуально, а не массово, как это делалось раньше. "У нас есть артисты - те же самые старшеклассники, которые приходят в классы [начальной школы] по графику. Это было и в прошлом году. Просто сначала мы делали общие мероприятия, а потом индивидуально по классам расходились, сейчас соответственно будем делать [утренники] только по классам", - пояснила она. Для шестых и седьмых классов в лицее будут проведены торжественные классные часы в дистанционном формате.

Щукин добавил, что руководство каждой школы будет самостоятельно решать, в каком формате проводить новогодние мероприятия. "Это мероприятие образовательных организаций, [у каждой школы] есть свои традиции, есть свои особенности. Поэтому каждая образовательная организация планирует и проводит эти мероприятия самостоятельно", - отметил замминистра.

Как сообщил накануне министр образования региона Сергей Федорчук, обучение в школах Новосибирской области после каникул продолжится в смешанном формате после продленных на неделю каникул. Ученики первых-пятых и одиннадцатых классов будут учиться очно, остальные классы и малокомплектные школы - заочно. По оценке министра, около 60% детей в регионе будут учиться очно. Первые курсы организаций среднего профессионального образования также переведены на дистанционное обучение, остальные учатся в смешанном формате.

По данным оперативного штаба на утро 6 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано 18,3 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100 человек.