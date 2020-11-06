Первая группа туристов проедет по "Золотому кольцу Сибири" летом 2021 года

ТОМСК, 6 ноября /ТАСС/. Новый туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири" сможет принять первых туристов летом 2021 года. Зимняя версия маршрута появится в 2022 году, сообщила в пятницу ТАСС координатор проекта, член федеральной комиссии Русского географического общества по развитию туризма Юлия Калюжная.

"Золотое кольцо Сибири" - проект всесибирского туристического маршрута, разработанный томским отделением Русского географического общества (РГО). Он призван объединить регионы федерального округа обзорным маршрутом, который позволит получить цельное представление о Сибири. Максимальная длина маршрута - 10 тыс. км, путешествие проходит на наземном и воздушном транспорте, для туристов предусмотрены гостиницы. Официально маршрут открылся 2 октября 2020 года, первым по нему отправился велопутешественник Егор Ковальчук.

"Летом 2021 года, когда у нас закончатся пандемические истории не только в нашей стране, но и мире, мы ждем российских туристов и наших зарубежных гостей", - сказала Колюжная. Она уточнила, что к тому времени планируется на основе отснятых фото и видеоматериалов с велопутешествия Ковальчука организовать рекламную кампанию маршрута, также летом 2021 года "Золотое кольцо Сибири" представит за рубежом во время кругосветного путешествия томский путешественник Евгений Ковалевский.

По данным организаторов, стоимость тура на человека составит 120 тыс. рублей с учетом проживания в гостиницах с тремя звездами и транспортными расходами на авиа- и железнодорожны билеты. Ориентирован он прежде всего на иностранцев, а также жителей центральной части РФ, которые смогут познакомиться в ходе тура с традиционной сибирской кухней, увидеть шаманские и буддийские обряды в Туве и Хакасии, порыбачить на озере Байкал и познакомиться с интеллектуальными городами Сибири.

Организаторы маршрута совместно с властями сибирских регионов приступили к созданию его зимней версии, она станет доступна в 2022 году. Ее планируется сделать более интерактивной, чем летнюю, и добавить как традиционные сибирские, так и экстремальные развлечения - горнолыжный спорт, стрельбу из лука, катание на собачьих упряжках и квадроциклах. Кроме того, в программе будут представлены гастрономический и познавательный туризм, зимние праздники коренных народов макрорегиона, а также фототур по одному из самых больших болот в мире - Васюганскому.

Проект "Золотое кольцо Сибири" был инициирован комиссией РГО по развитию туризма в 2016 году, в 2018 году он был поддержан Фондом президентских грантов. С января 2018 года реализуется межрегиональный грантовый проект "Образовательный туризм как инструмент патриотического воспитания и социальной адаптации российской молодежи".