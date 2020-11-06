Муниципалитеты в Приангарье сами будут принимать решение о переводе школ на удаленку

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Иркутской области оставило за муниципалитетами право принимать решение о переводе школ на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства.

В четверг, 5 ноября, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Иркутской области было принято решение с 9 ноября перевести школы региона на дистанционное обучение на две недели, чтобы сдержать темпы распространения новой коронавирусной инфекции.

"Решение о форме обучения в школах с 9 ноября будут принимать муниципалитеты. Соответствующие изменения в указ [о введении режима повышенной готовности] внес глава региона Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с распространением инфекции в каждом муниципалитете разная, на этом основано принятое решение. Всего в Иркутской области почти 900 организаций общего образования. С 1 сентября школы региона, которые весной из-за пандемии уходили на дистанционный формат обучения, приступили к работе в очном режиме.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 6 ноября, в Иркутской области подтверждено 26 014 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 253 человека. За время пандемии в регионе выздоровели 20 304 человека, умерли 509 пациентов, в том числе 18 человек за минувшие сутки, это суточный максимум в регионе за все время пандемии.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации предприятиям торговли и услуг рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками, вузам - перейти на дистанционное обучение, работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. В регионе уже функционируют около 5 тыс. ковидных коек, из них почти 1,3 тыс. - с подачей кислорода. Увеличены поставки лекарств в регион, так как в аптеках наблюдается дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков.