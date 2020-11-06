В Кузбассе уволили чиновника, отвечавшего за обеспечение кислородом медучреждений

"За несвоевременную подготовку сводной потребности медорганизаций в оборудовании для обеспечения пациентов кислородом уволен ответственный за материально-техническое снабжение медорганизаций министерства здравоохранения Кузбасса Андрей Сагитов", - говорится в сообщении.

КЕМЕРОВО, 6 ноября. /ТАСС/. Заведующий сектором материально-технического снабжения Министерства здравоохранения Кузбасса Андрей Сагитов уволен за некачественную работу по обеспечению медицинских учреждений региона кислородом для пациентов в период пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

В Министерстве здравоохранения Кузбасса ТАСС пояснили, что Сагитов своевременно не обеспечил подготовку документов о "прогнозной потребности медицинских организаций Кузбасса в кислороде". Сказалось ли это на обеспечении больниц и пациентов кислородом, в министерстве не пояснили.

Пользователи социальный сетей и местные СМИ в Кузбассе сообщали, что в ковидных госпиталях пациентам не хватает кислородных масок и не все пациенты получают необходимую кислородную поддержку. При этом утром в пятницу на брифинге заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова сказала журналистам, что в медицинских учреждениях региона "проблем с кислородом нет".

По данным регионального оперативного штаба на 6 октября, в Кузбассе зарегистрировано 16 610 случаев заражения коронавирусом, в том числе 198 за последние сутки. Выздоровели 11 989 человек, 263 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков. В октябре число заболевших в регионе увеличилось на 51%, число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло более чем вдвое.