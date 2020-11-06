Комитет иркутского заксобрания предложил отклонить проект бюджета области на 2021 год

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Члены комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области на заседании в пятницу не поддержали проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и рекомендовали отклонить его на очередной сессии. Депутатов, в частности, не устроили большой дефицит и сокращение доли расходов на систему здравоохранения с 18% до чуть более 17%.

"Если мы такой бюджет примем, можно пойти по пути Хакасии - перейти на внешнее финансовое управление. Объем [расходов на сферу] здравоохранения уменьшился до 17 с копейками процентов. Как мы будем принимать бюджет с таким дефицитом? Целевые задачи не изменились, но при отсутствии полного финансирования планируется все цифры достичь. Почему не поменяли целевые, программные документы, если денег нет? Я не могу поддержать такой бюджет, считаю, что не нужно спешить с принятием в первом чтении", - сказал на заседании комитета его председатель Александр Гаськов.

Большинство членов комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать сессии заксобрания отклонить проект бюджета в первом чтении.

Комитет по здравоохранению и социальной защите - пока единственный не поддержавший проект областного бюджета. Ранее документ одобрили комитет по законодательству о природопользовании и сельском хозяйстве, по собственности и экономической политике, по социально-культурному законодательству, комиссия по контрольной деятельности. В пятницу проект также поддержала комиссия по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.

Как сообщал ТАСС, доходы бюджета Иркутской области на 2021 год предлагается утвердить в сумме 166,7 млрд рублей, что на 9,4 млрд (5,4%) меньше, чем доходы, с которыми изначально принимался бюджет 2020 года. Расходную часть предлагается установить в объеме 189,6 млрд рублей, дефицит составит почти 14 млрд рублей. Доходы на 2022 год предлагается утвердить в объеме 167,1 млрд рублей, 2023 года - 175,8 млрд, расходы - 175,5 млрд и 173 млрд рублей соответственно. Принять бюджет планируется в декабре.

Бюджет на 2020 год принимался с доходами в 176,1 млрд рублей, на 2021 и 2022 - 185,1 млрд и 189,3 млрд соответственно. Расходы на 2020 год принимались в сумме 184,6 млрд рублей, на последующие два года - 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей. Планировалось, что в 2021 году дефицит будет минимальным - порядка 1,3 млрд рублей, а в 2022 году доходы превысят расходы на 1,4 млрд рублей.