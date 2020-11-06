Стационар для пациентов с коронавирусом в омском райцентре не смогут открыть в срок

Губернатор отправил Солдатову в отставку по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов.

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Омский Минздрав не сможет ввести в эксплуатацию в обозначенные сроки ковидный стационар в центральной районной больнице Любинского района, сообщил в пятницу по итогам инспекции медучреждения губернатор Омской области Александр Бурков. Бывший министр здравоохранения региона Ирина Солдатова, которая была отправлена накануне в отставку, не докладывала об истинном положении дел в больнице.

"В очередной раз убедился, что слова прошлого руководителя Минздрава расходились с делом, и здесь даже не было специалистов по кислородной системе. Поэтому сроки, которые были обозначены в отчетах министра здравоохранения, конечно же, не будут исполнены. К сожалению, здесь нет кислорода в том полном объеме, который необходим", - цитирует пресс-служба областного правительства Буркова.

По данным пресс-службы, в Любинском районе коронавирус подтвержден у 22 человек, еще 110 человек с пневмониями находятся на амбулаторном лечении. В боксах инфекционного отделения медицинскую помощь получают 11 пациентов в состоянии средней степени тяжести.

Ковидный центр будет открыт в отдельном двухэтажном здании больницы. Отдел интенсивной терапии будет рассчитан на 20 мест. В здании центра будет оборудовано 14 кислородных точек, для запуска в эксплуатацию необходимы концентраторы кислорода, дополнительные аппараты ИВЛ и специалист по кислородной системе.

Ранее Бурков назвал инцидент с задержкой госпитализации больных преступной халатностью, причиной инцидента стал системный сбой в Минздраве. Регион оперативно в течение недели увеличил почти на 40% - до 3,29 тыс. - количество койко-мест для пациентов с коронавирусом и создал единый координационный центр по госпитализации "ковидных" больных, куда сходится вся информация о свободных местах в больницах и о пациентах, которых планируется госпитализировать.

По данным омского Минздрава, за 4 ноября в регионе выявлен 211 случай инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии. Всего заболело 16 801 человек, из которых 11 977 выздоровели, 450 скончались.