В Новосибирск поступила партия антибиотиков из шести тысяч упаковок

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Дополнительная партия антибиотиков из шести тысяч упаковок поступила в Новосибирск, где с конца октября наблюдается дефицит медикаментов, сообщил журналистам в пятницу глава города Анатолий Локоть. Приобретенные на прошлой неделе 12 тысяч упаковок антибиотиков были распроданы за несколько дней.

Ранее местные СМИ сообщали о нехватке антибиотиков в муниципальных и частных аптеках Новосибирска. В частности, в дефиците у аптек оставались такие препараты, как азитромицин и левофлоксацин в связи с повышенным спросом этих препаратов на фоне пандемии и сезонного роста заболеваемости ОРВИ. В пятницу, 30 октября, в муниципальную аптечную сеть поступили дополнительные 12 тыс. упаковок антибиотиков, которые были распроданы за несколько дней.