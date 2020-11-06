В Новосибирск поступила партия антибиотиков из шести тысяч упаковок

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Дополнительная партия антибиотиков из шести тысяч упаковок поступила в Новосибирск, где с конца октября наблюдается дефицит медикаментов, сообщил журналистам в пятницу глава города Анатолий Локоть. Приобретенные на прошлой неделе 12 тысяч упаковок антибиотиков были распроданы за несколько дней.
Ранее местные СМИ сообщали о нехватке антибиотиков в муниципальных и частных аптеках Новосибирска. В частности, в дефиците у аптек оставались такие препараты, как азитромицин и левофлоксацин в связи с повышенным спросом этих препаратов на фоне пандемии и сезонного роста заболеваемости ОРВИ. В пятницу, 30 октября, в муниципальную аптечную сеть поступили дополнительные 12 тыс. упаковок антибиотиков, которые были распроданы за несколько дней.
"Буквально сегодня прибыл авиационный транспорт рейсом из Владивостока с партиями левофлоксацина, 5,9 тыс. стандартов упаковок прибыло в Новосибирск, и завтра они поступят в продажу", - сообщил Локоть.
Он добавил, что уже в выходные антибиотики попадут в муниципальную аптечную сеть города. Кроме того, на следующей неделе ожидается также прибытие в Новосибирск партии азитромицина. Все полученные антибиотики будут отпускаться только по рецепту.
С 11 октября в регионе рост заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысил 100 человек. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали начали перепрофилировать медицинские учреждения. Глава регионального Минздрава Константин Хальзов отмечал, что система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.