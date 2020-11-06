В Хакасии обеспечат бесплатными лекарствами больных с COVID-19, находящихся дома

ТАСС, 6 ноября. Больных с COVID-19 в Хакасии, лечащихся дома, обеспечат бесплатными лекарствами. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов на своей странице во "ВКонтакте".

"В Хакасии больные с COVID-19, получающие лечение на дому, будут обеспечены бесплатными лекарствами. Республика получила из федерального бюджета 106 млн руб. на приобретение медицинского оборудования для лечения пациентов с COVID-19 и 20 млн руб. на покупку лекарств для амбулаторных больных. Поставки техники и приобретение лекарств будут организованы в ближайшее время", - сообщил Коновалов, добавив, что больные находящиеся в стационарах обеспечены всеми рекомендованными для лечения лекарствами.

Он отметил, дефицит лекарств в аптеках связан с новыми правилами маркировки. "Удлинилась цепочка от производителя до прилавка. Такая ситуация по всей стране: лекарства подвозят, но небольшими партиями. Правительство России внесло корректировку в правила маркировки, это должно ускорить поставки. Нами ведутся переговоры с поставщиками о возможности более ранних поставок", - отметил он.

По данным региональных властей, с начала пандемии в регионе зафиксировано около 7,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели - 5,6 тыс. человек, умерли - 77 пациентов.