Учеников старших и средних классов школ Красноярска перевели на удаленку

"В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Красноярске принято решение всех учеников 5-11 классов перевести на дистанционный формат обучения. Предварительная дата выхода на очное обучение школьников среднего и старшего звена - 23 ноября", - сообщили в мэрии.

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ученики 5-11 классов всех школ Красноярска переведены на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городской администрации.

В администрации уточнили ТАСС, что решения о переводе на дистанционную форму обучения начальной школы будут приниматься в индивидуальном порядке, исходя из ситуации по заболеваемости педагогов и учеников в каждом конкретном классе.

Всего с 1 сентября карантинные мероприятия прошли в тысяче классах 104 школ Красноярска. За это время коронавирусной инфекцией заразились 382 учителя и 1 047 детей. Только за первую неделю ноября заболело 150 педагогов и 229 школьников. В связи с внутрисемейными контактами на карантине находятся еще 50 учителей и 539 учеников.

По данным на 6 ноября, в Красноярском крае зарегистрированы более 28 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Почти 21 тыс. человек выздоровели, 715 пациентов умерли.