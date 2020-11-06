В Кемерове устанавливают источник загрязнения реки с покрасневшей водой

КЕМЕРОВО, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ГО и ЧС в Кемерове обследуют русло впадающей в Томь малой реки Искитимки в центре города, вода в которой накануне помутнела и приобрела красный оттенок. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Оперативная группа управления ГО и ЧС занимается в настоящий момент обследованием реки для установления источника загрязнения. Информация по каналам оперативной связи направлена в управление Роспотребнадзора для принятия мер со стороны ведомства", - говорится в сообщении.