Заразившегося коронавирусом иркутского губернатора выписали из больницы

"Губернатора выписали. Тест [на коронавирус] пока положительный, но он чувствует себя нормально, продолжает лечение дома", - сказал собеседник агентства.

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, которого 27 октября госпитализировали с коронавирусом, выписали из больницы. Он продолжает лечиться дома, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

О заболевании Кобзева стало известно 26 октября. На следующий день его госпитализировали, но губернатор продолжал работать дистанционно.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 6 ноября, в Иркутской области подтверждено 26 014 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 253 человека, при этом в летние месяцы он опускался ниже 80. За время пандемии в регионе выздоровели 20 304 пациента, умерли 509, в том числе 18 за минувшие сутки, это суточный максимум в регионе за все время пандемии.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг Иркутской области рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками, вузам - перейти на дистанционное обучение, работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. В регионе уже функционируют около 5 тыс. ковидных коек. Увеличены поставки лекарств в регион.